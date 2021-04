Covid: brucia 1,3 mld per produttori attrezzature ristoranti, -40% ordini (Di venerdì 9 aprile 2021) Milano, 9 apr. (Adnkronos) - In fumo 1,3 miliardi di euro nel 2020, con un crollo degli ordinativi pari al 40% in Italia, del 30% in Europa e del 20% negli Stati Uniti. Sono numeri pesanti quelli che arrivano dal settore dei produttori di attrezzature per la ristorazione e l'ospitalità e che fotografano i danni subiti dal settore nell'ultimo anno a causa del Covid. "Stiamo parlando di un settore particolamente colpito, tutti i nostri clienti sono praticamente chiusi - spiega all'Adnkronos Andrea Rossi, presidente di Efcem, l'associazione che raggruppa i produttori di attrezzature per ristorazione e ospitalità -. ristoranti, bar, mense, alberghi e aeroporti stanno soffrendo in maniera incredibile con giri d'affari più che dimezzati, noi da tempo parliamo di un problema di filiera. Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Milano, 9 apr. (Adnkronos) - In fumo 1,3 miliardi di euro nel 2020, con un crollo degli ordinativi pari al 40% in Italia, del 30% in Europa e del 20% negli Stati Uniti. Sono numeri pesanti quelli che arrivano dal settore deidiper la ristorazione e l'ospitalità e che fotografano i danni subiti dal settore nell'ultimo anno a causa del. "Stiamo parlando di un settore particolamente colpito, tutti i nostri clienti sono praticamente chiusi - spiega all'Adnkronos Andrea Rossi, presidente di Efcem, l'associazione che raggruppa idiper ristorazione e ospitalità -., bar, mense, alberghi e aeroporti stanno soffrendo in maniera incredibile con giri d'affari più che dimezzati, noi da tempo parliamo di un problema di filiera. Nel ...

