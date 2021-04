Corea del Nord, Kim Jong-un avverte il popolo: “Arriverà una crisi difficile”. Il paragone con la carestia degli anni 90 (Di venerdì 9 aprile 2021) Raramente ha usato parole così dure e definitive, così chiare sulle difficoltà che deve affrontare il Paese. Il leader NordCoreano Kim Jong-un, parlando ad una conferenza del Partito dei lavoratori, ha chiesto alla popolazione di prepararsi ad “un crisi difficile” paragonando i tempi che verranno ad una terribile carestia che colpì il Paese negli anni 90. La Corea del Nord è colpita da sanzioni internazionali per il suo programma nucleare, ha chiuso i suoi confini a causa della pandemia di coronavirus e anche gli scambi commerciali con la Cina sono ad uno stallo. “Bisogna intraprendere un’altra Marcia ardua“, ha detto Kim riferendosi alla devastante carestia che colpì il Paese dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Raramente ha usato parole così dure e definitive, così chiare sulle difficoltà che deve affrontare il Paese. Il leaderno Kim-un, parlando ad una conferenza del Partito dei lavoratori, ha chiesto alla popolazione di prepararsi ad “un” paragonando i tempi che verranno ad una terribileche colpì il Paese negli90. Ladelè colpita da sanzioni internazionali per il suo programma nucleare, ha chiuso i suoi confini a causa della pandemia di coronavirus e anche gli scambi commerciali con la Cina sono ad uno stallo. “Bisogna intraprendere un’altra Marcia ardua“, ha detto Kim riferendosi alla devastanteche colpì il Paese dopo il crollo dell’Unione Sovietica. Un ...

Advertising

NicolaPorro : Il mitico Franco Battaglia ci spiega gli ingredienti del successo coreano nel contrasto alla #pandemia. Il confront… - alceo67 : RT @alessandricci: @Daniele_Manca @Corriere @andrea_nicastro Sono mesi che facciamo notare che le riaperture non corrispondono a tragedie.… - eowyn962010 : RT @alessandricci: @Daniele_Manca @Corriere @andrea_nicastro Sono mesi che facciamo notare che le riaperture non corrispondono a tragedie.… - sardinan_guy : @SamueleMurtinu @Ryoga007 @Colombatto @ricpuglisi @checovenier @micheleboldrin @albertobisin @ngiocoli @Curini… - 75Corsaro : @Elena81353537 Me ne raccontano cose i miei colleghi turchi!Ma io però non dimentico tutti i morti in Nome del Comu… -