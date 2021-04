Claudio Amendola pro Ddl Zan: “Combattere ignoranza dell’anima” (Di venerdì 9 aprile 2021) Claudio Amendola si aggiunge alla lunga schiera di personaggi dello spettacolo che spingono perchè il Ddl Zan ottenga il lasciapassare del Senato Dopo Mahmood, Elodie e Fedez – tra gli altri – alla lunga schiera di personaggi dello spettacolo che chiedono l’approvazione del Ddl Zan su omotransfobia, misoginia e abilismo, si aggiunge anche Claudio Amendola. L’attore romano, che nelle prossime settimane tornerà a vestire i panni dell’ispettore Carlo Guerrieri per le riprese della terza stagione della fiction Rai “Nero a metà”, ha convintamente asserito- dal palco del Maurizio Costanzo Show al Teatro Parioli di Roma mercoledì scorso – che il pantano in cui è rimasto il Ddl Zan al Senato è frutto di un retaggio culturale maschilista e sessista che da sempre è il più grande morbo che attanaglia il nostro Paese, ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021)si aggiunge alla lunga schiera di personaggi dello spettacolo che spingono perchè il Ddl Zan ottenga il lasciapassare del Senato Dopo Mahmood, Elodie e Fedez – tra gli altri – alla lunga schiera di personaggi dello spettacolo che chiedono l’approvazione del Ddl Zan su omotransfobia, misoginia e abilismo, si aggiunge anche. L’attore romano, che nelle prossime settimane tornerà a vestire i panni dell’ispettore Carlo Guerrieri per le riprese della terza stagione della fiction Rai “Nero a metà”, ha convintamente asserito- dal palco del Maurizio Costanzo Show al Teatro Parioli di Roma mercoledì scorso – che il pantano in cui è rimasto il Ddl Zan al Senato è frutto di un retaggio culturale maschilista e sessista che da sempre è il più grande morbo che attanaglia il nostro Paese, ...

