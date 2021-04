Bus dirottato a Milano, pena ridotta in appello per Ousseynou Sy: condannato a 19 anni (Di venerdì 9 aprile 2021) La pena di Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca di Crema, è stata ridotta in appello da 24 a 19 anni. Quel giorno a bordo dell’autobus incendiato a San Donato Milanese c’erano 50 studenti della scuola media “Vailati” di Crema, due insegnanti e un’operatrice scolastica, tutti messi in salvo dai carabinieri. Il collegio presieduto da Giovanna Ichino ha tolto l’aggravante dal reato di lesioni e ha considerato le lesioni un’aggravante del reato di attentato con finalità di terrorismo. Circostanza che ha portato i giudici da 24 a 19 anni di reclusione. Sy, di origine senegalese ma da anni residente in Italia e cittadino italiano, aveva chiuso le porte dello scuolabus, aveva legato bambini e docenti, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) LadiSy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 un autobus con a bordo una scolaresca di Crema, è statainda 24 a 19. Quel giorno a bordo dell’autobus incendiato a San Donato Milanese c’erano 50 studenti della scuola media “Vailati” di Crema, due insegnanti e un’operatrice scolastica, tutti messi in salvo dai carabinieri. Il collegio presieduto da Giovanna Ichino ha tolto l’aggravante dal reato di lesioni e ha considerato le lesioni un’aggravante del reato di attentato con finalità di terrorismo. Circostanza che ha portato i giudici da 24 a 19di reclusione. Sy, di origine senegalese ma daresidente in Italia e cittadino italiano, aveva chiuso le porte dello scuolabus, aveva legato bambini e docenti, aveva ...

Advertising

Lepage3E : RT @SkyTG24: Bus dirottato e incendiato a San Donato Milanese, condanna ridotta a 19 anni per Sy - IlNuovoTorrazzo : Bus dirottato - In Appello ridotta a 19 anni la condanna a Ousseynou Sy - anna30048679 : RT @MediasetTgcom24: Bus dirottato, condanna ridotta a 19 anni per Ousseynou Sy #OusseynouSy - MediasetTgcom24 : Bus dirottato, condanna ridotta a 19 anni per Ousseynou Sy #OusseynouSy - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bus dirottato e incendiato a San Donato Milanese, condanna ridotta a 19 anni per Sy -