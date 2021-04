Basilicata diventa arancione, Bardi: 'Ma abbiamo numeri da zona gialla' (Di venerdì 9 aprile 2021) L'elenco delle patologie è consultabile sul sito www.asmBasilicata.it'. Secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 16.51, in Basilicata sono state somministrate 108.297 dosi di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 9 aprile 2021) L'elenco delle patologie è consultabile sul sito www.asm.it'. Secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 16.51, insono state somministrate 108.297 dosi di ...

Advertising

quotidianoweb : E Bucaletto diventa Bucalento: assurdo - GianniRosa65 : Al Tavolo permanente per lo sviluppo sostenibile, abbiamo visionato lo stato dell'arte del progetto Total per la pr… - DiEmergenza : COVID: la Basilicata diventa zona fucsia. - DiEmergenza : EMERGENZA COVID: la Basilicata diventa zona camoscio (fluo). - GiusyGiunzi : Bellissima gente qui in Basilicata.?? Accoglienti e gentili, semplici e veri, anche un vaccino diventa un'occasione… -