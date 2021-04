Ajax - Roma | il telecronista olandese chiama Fonseca dead man walking

Advertising

CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - SkySport : ?? AJAX-ROMA 1-2 Risultato finale ? ? #Klaassen (39') ? #Pellegrini (57') ? #Ibanez (87') ? ?… - Eurosport_IT : ROMA CAPOCCIA AD AMSTERDAM! ?? Sotto 1-0, Pau Lopez para un rigore e poi i giallorossi rimontano l'Ajax! Risultato… - ReteSport : ??? Stefano #Piccheri a #ReteSport???? 'Credo sia fondamentale non pensare che il campionato sia finito: ci sarà il r… - giornaleradiofm : La Roma sale nel ranking dell'Uefa, adesso è 15/a: (ANSA) - ROMA, 09 APR - La vittoria di Amsterdam sull'Ajax fa sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Roma

Alle 18:00 la, in fiducia dopo il successo sull'di giovedì, se la vedrà contro il Bologna . Fiorentina - Atalanta chiude il programma domenicale, mentre Benevento - Sassuolo di lunedì ...OMNISPORT - 09 - 04 - 2021 12:15 Europa League,1 - 2: le fotoDopo la settimana di coppe europeo, il ranking UEFA è stato aggiornato dopo il completamento dell'andata dei quarti di finale di Champions ed Europa League. Juventus salda ...La vittoria di ieri sera in casa dell’Ajax, oltre a costituire un passo importante nella corsa in Europa League, ha contribuito anche a migliorare ulteriormente la posizione della Roma. Il successo in ...