ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 l'Istat stima un aumento su base mensile per le vendite al dettaglio del 6,6% in valore e del 7,2% in volume. La crescita è dovuta al marcato recupero dei beni non alimentari (+14,8% in valore e +15,4% in volume), mentre i beni alimentari sono in calo (-2,4% in valore e -2,2% in volume). Nel trimestre dicembre 2020-febbraio 2021, le vendite al dettaglio diminuiscono, in termini congiunturali, del 2,2% in valore e del 2,6% in volume. I beni non alimentari calano del 4,1% in valore e del 5% in volume, mentre le vendite dei beni alimentari sono in crescita (+0,1% in valore e +0,5% in volume). Su base annua, a febbraio 2021, le vendite al dettaglio diminuiscono del 5,7% in ...

Banca Generali: raccolta a 646 milioni in marzo
in forte aumento rispetto ai 517 milioni di marzo 2020, ma anche in rialzo rispetto a febbraio 2021, quando il dato si è assestato a 622 milioni di euro. Complessivamente, dall'inizio dell'anno, la ...

Commercio al dettaglio: continua il boom dell'e - commerce, bene solo il settore hi - tech
A febbraio 2021 l' Istat stima un aumento congiunturale per le vendite al dettaglio del 6,6% in valore e del 7,2% in volume. La crescita è dovuta al marcato recupero dei beni non alimentari (+14,8% in ...

A febbraio in aumento le vendite al dettaglio La Sicilia Banca Generali: raccolta a 646 milioni in marzo in forte aumento rispetto ai 517 milioni di marzo 2020, ma anche in rialzo rispetto a febbraio 2021, quando il dato si è assestato a 622 milioni di euro. Complessivamente, dall’inizio dell’anno, la ...

A febbraio in aumento le vendite al dettaglio ROMA (ITALPRESS) – A febbraio 2021 l’Istat stima un aumento su base mensile per le vendite al dettaglio del 6,6% in valore e del 7,2% in volume. La crescita è dovuta al marcato recupero dei beni non ...

