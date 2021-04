WTA Bogotà 2021 | Tamara Zidansek elimina Giulia Gatto-Monticone Sfiderà Sara Errani

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il secondo turno del torneo WTAdi tennis (di categoria WTA 250), ovvero la Copa Colsanitas, in corso sulla terra battuta outdoor colombiana, è fatale per la qualificata azzurra, battuta dalla slovena, testa di serie numero 5, per 6-2 6-3 in un’ora e dodici minuti di gioco. Nei quarti di finale domani. Nel primo setmanca due palle break nel secondo game e poi nel terzo concede il servizio. Momento di rottura prolungato per l’azzurra, che subisce un altro break nel quinto gioco e si ritrova sotto 1-4. Sussulto dell’azzurra che strappa il servizio all’avversaria per il 2-4, ma da quel momento la slovena vince otto punti di ...