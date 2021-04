Van der Sar: “Il cucchiaio di Totti? Un semplice gol su rigore, meglio l’Olanda in quella partita” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il direttore generale dell’Ajax Edwin Van der Sar è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di Europa League contro la Roma. L’ex portiere olandese ha toccato vari temi, tra cui il cucchiaio subito da Totti agli Europei del 2000: “Si trattò di un semplice gol su rigore. Avrebbe potuto tirare da tutti le parti ma alla fine optò per il cucchiaio. In quella partita giocammo meglio dell’Italia. Se non avessimo mancato tutte quelle occasioni, Totti non avrebbe neppure avuto la possibilità di calciare e segnare quel rigore“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Il direttore generale dell’Ajax Edwin Van der Sar è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida di Europa League contro la Roma. L’ex portiere olandese ha toccato vari temi, tra cui ilsubito daagli Europei del 2000: “Si trattò di ungol su. Avrebbe potuto tirare da tutti le parti ma alla fine optò per il. Ingiocammodell’Italia. Se non avessimo mancato tutte quelle occasioni,non avrebbe neppure avuto la possibilità di calciare e segnare quel“. SportFace.

