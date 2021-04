Una Ducati elettrica? No, grazie, stiamo bene così (Di giovedì 8 aprile 2021) Se siete appassionati della moto elettrica, sappiate che per vedere una Ducati a batteria dovrete aspettare ancora. Lo conferma Francesco Milicia, VP Global Sales e After sales della casa bolognese, che in un’intervista alla rivista britannica MCN ha escluso questa possibilità nel breve termine. Secondo Milicia, i tempi non sono maturi per realizzare una moto Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Se siete appassionati della moto, sappiate che per vedere unaa batteria dovrete aspettare ancora. Lo conferma Francesco Milicia, VP Global Sales e After sales della casa bolognese, che in un’intervista alla rivista britannica MCN ha escluso questa possibilità nel breve termine. Secondo Milicia, i tempi non sono maturi per realizzare una moto

Advertising

motosprint : Non perderti le uscite della Motosprint Gold Collection: ?? 250 GP, GLI ANNI D'ORO ITALIANI ?? #YAMAHA, UN SUCCESSO L… - SebFerrari27 : RT @gponedotcom: Pirro e Ducati già in pista al Mugello per preparare il GP d'Italia: VIDEO – Losail è ormai un lontano ricordo per la Duca… - PirroRider : RT @gponedotcom: Pirro e Ducati già in pista al Mugello per preparare il GP d'Italia: VIDEO – Losail è ormai un lontano ricordo per la Duca… - ricardorubio44 : Chiesa sembra una Ducati e Hysaj una Moto3. #JuveNapoli - gponedotcom : Pirro e Ducati già in pista al Mugello per preparare il GP d'Italia: VIDEO – Losail è ormai un lontano ricordo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Ducati MotoGP - Dovizioso: 'Le qualifiche valgono il 70% della gara' - FormulaPassion.it Lo ha sottolineato l'ex pilota della Ducati atteso a partire da lunedì 12 aprile da una tre giorni di test in sella all'Aprilia RS - GP 21: 'Oggi in MotoGP le qualifiche valgono il 70% della gara e ...

MotoGP, Ducati: test al Mugello per l'infaticabile Pirro MotoGP Doha: Ducati, così non va! Aspettando il GP del Mugello Una sessione di collaudi, quella svolta dal collaudatore pugliese sul tracciato toscano, utile anche a preparare il Gran Premio d'Italia ...

Ducati, fidanzata e velocità: ecco perché Jorge Martin fa sognare La Gazzetta dello Sport Una Ducati elettrica? No, grazie, stiamo bene così La Ducati non produrrà una moto elettrica nell'immediato futuro, come conferma un alto dirigente del settore marketing. I motivi della scelta ...

In Appennino alla scoperta della Val Tassaro entrambi componenti del Comitato scientifico - inizia da Crovara (470 m), sul Sentiero dei Ducati (SD): si segue per alcune centinaia di metri la strada per Scalucchia, poi si imbocca una carrareccia ...

Lo ha sottolineato l'ex pilota dellaatteso a partire da lunedì 12 aprile datre giorni di test in sella all'Aprilia RS - GP 21: 'Oggi in MotoGP le qualifiche valgono il 70% della gara e ...MotoGP Doha:, così non va! Aspettando il GP del Mugellosessione di collaudi, quella svolta dal collaudatore pugliese sul tracciato toscano, utile anche a preparare il Gran Premio d'Italia ...La Ducati non produrrà una moto elettrica nell'immediato futuro, come conferma un alto dirigente del settore marketing. I motivi della scelta ...entrambi componenti del Comitato scientifico - inizia da Crovara (470 m), sul Sentiero dei Ducati (SD): si segue per alcune centinaia di metri la strada per Scalucchia, poi si imbocca una carrareccia ...