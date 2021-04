Twitch deve rimuovere filmati Mediaset di Amici e Isola dei Famosi (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuovo passo avanti nel processo di tutela dei contenuti prodotti dagli editori: il Tribunale di Roma ha ordinato a Twitch Interactive con decreto inaudita altera parte (quindi senza ritenere necessaria un’udienza) di rimuovere immediatamente tutti i filmati caricati illecitamente relativi ai programmi Mediaset “Amici” e “L’Isola dei Famosi”.Con il decreto 20859 del 1° aprile 2021, l’Autorità giudiziaria conferma così... Leggi su digital-news (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuovo passo avanti nel processo di tutela dei contenuti prodotti dagli editori: il Tribunale di Roma ha ordinato aInteractive con decreto inaudita altera parte (quindi senza ritenere necessaria un’udienza) diimmediatamente tutti icaricati illecitamente relativi ai programmi” e “L’dei”.Con il decreto 20859 del 1° aprile 2021, l’Autorità giudiziaria conferma così...

Twitch, social network oppure “community network”? Qualche mese ancora e Twitch compirà 10 anni; era il 6 giugno 2011 quando questa piattaforma di live-streaming, spin-off di Justin.tv, venne lanciata sul mercato web. Il successo fu quasi immediato gr ...

