Torino, assolto dallo stupro perché la donna "non urlò": processo da rifare (Di giovedì 8 aprile 2021) A Torino un soccorritore del 118 era stato assolto dall'accusa di stupro di una collega poiché la vittima non era stata ritenuta credibile, ma adesso la Cassazione ha accolto il ricorso: il processo d'appello è da rifare. Credit: PixabayLa vittima "aveva detto basta, ma non aveva urlato o pianto" e non poteva quindi essere giudicata attendibile. Con questa motivazione un operatore del 118, accusato di aver stuprato una sua collega nel 2011 in una stanzetta dell'ospedale Gradenigo di Torino, era stato assolto dal tribunale in primo grado. La sentenza, che aveva destato grande scalpore, era stata poi portata in appello, dove il processo aveva assunto una piega diversa. La donna, dopo essere stata riascoltata, aveva ...

