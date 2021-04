Tommaso Stanzani di Amici 20 ospite di Verissimo, Zorzi interviene (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabato pomeriggio il giovane Tommaso Stanzani sarà ospite di Verissimo, il salotto del week end condotto dalla brava Silvia Toffanin che avrà modo di documentare con lui la sua partecipazione ad Amici 20. La pagina Instagram di Verissimo ha condiviso la fotografia di Tommaso Stanzani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 8 aprile 2021) Sabato pomeriggio il giovanesaràdi, il salotto del week end condotto dalla brava Silvia Toffanin che avrà modo di documentare con lui la sua partecipazione ad20. La pagina Instagram diha condiviso la fotografia di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Tommaso è stato invitato a #Verissimo dopo l'eliminazione da #Amici, e Tommaso Zorzi 'protesta' - emmelleissa : RT @giomatrash: Il re ?Tommaso Stanzani ? once said: #Amici20 - BeaMarcelli07 : RT @giomatrash: Il re ?Tommaso Stanzani ? once said: #Amici20 - scappidovevuoi_ : RT @giomatrash: Il re ?Tommaso Stanzani ? once said: #Amici20 - ElectraGaunt : RT @giomatrash: Il re ?Tommaso Stanzani ? once said: #Amici20 -