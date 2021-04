Stellantis - Accordo con Israele per lo sviluppo di tecnologie applicate alla mobilità (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gruppo Stellantis fa il suo ingresso ufficiale nell'ecosistema delle statup e aziende tecnologiche israeliane: in particolare, la controllata Fca Italy ha sottoscritto con la Israel Innovation Authority un memorandum d'intesa per avviare una collaborazione nel campo dell'innovazione applicata all'automotive. Il programma. L'intesa rientra nel programma R&D and Pilot Collaboration with Multinational Corporations (MNC) della Israel Innovation Authority, un ente pubblico indipendente responsabile delle politiche per l'innovazione del Paese mediorientale. Il suo compito è di alimentare e sviluppare le risorse interne, creando e rafforzando l'infrastruttura e le condizioni necessarie per sostenere l'intera industria della conoscenza, tramite diversi strumenti e piattaforme di finanziamento. L'Accordo di collaborazione industriale tra le ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 aprile 2021) Il gruppofa il suo ingresso ufficiale nell'ecosistema delle statup e aziende tecnologiche israeliane: in particolare, la controllata Fca Italy ha sottoscritto con la Israel Innovation Authority un memorandum d'intesa per avviare una collaborazione nel campo dell'innovazione applicata all'automotive. Il programma. L'intesa rientra nel programma R&D and Pilot Collaboration with Multinational Corporations (MNC) della Israel Innovation Authority, un ente pubblico indipendente responsabile delle politiche per l'innovazione del Paese mediorientale. Il suo compito è di alimentare e sviluppare le risorse interne, creando e rafforzando l'infrastruttura e le condizioni necessarie per sostenere l'intera industria della conoscenza, tramite diversi strumenti e piattaforme di finanziamento. L'di collaborazione industriale tra le ...

Advertising

EstebBeltramino : Stellantis: accordo con Israele per tecnologie mobilità #motori - fattiamotore : Stellantis, accordo con Israele per ricerca e sviluppo sulla mobilità - ANSA_Motori : Stellantis: accordo con Israele per tecnologie di mobilità #ANSAmotori - solomotori : Stellantis: accordo con Israele per tecnologie mobilità -