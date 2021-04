Scontri di Montecitorio? Dai no-vax siamo passati ai no-trust. Ecco chi sono (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime settimane, l’Europa è stata attraversata da manifestazioni, proteste e Scontri sinteticamente etichettabili come “Anti-COVID” nel senso di radunare cittadini impegnati a manifestare, talvolta in modo violento, in particolare in Belgio, Germania, Francia, Spagna e Grecia, contro le misure poste in essere dai singoli governi nella gestione della crisi pandemica in atto. Le violenze a Roma, davanti alla Camera, rappresentano solo la punta di un iceberg che con il progressivo “surriscaldamento” delle tensioni, più o meno latenti, pian piano si scioglie permeando l’intero tessuto sociale sino ad innalzare così il livello del conflitto sociale sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, appare evidente la necessità di continuare a fronteggiare i modelli tradizionali di infiltrazione/attivazione/strumentalizzazione del conflitto sociale, da parte della ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021) Nelle ultime settimane, l’Europa è stata attraversata da manifestazioni, proteste esinteticamente etichettabili come “Anti-COVID” nel senso di radunare cittadini impegnati a manifestare, talvolta in modo violento, in particolare in Belgio, Germania, Francia, Spagna e Grecia, contro le misure poste in essere dai singoli governi nella gestione della crisi pandemica in atto. Le violenze a Roma, davanti alla Camera, rappresentano solo la punta di un iceberg che con il progressivo “surriscaldamento” delle tensioni, più o meno latenti, pian piano si scioglie permeando l’intero tessuto sociale sino ad innalzare così il livello del conflitto sociale sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, appare evidente la necessità di continuare a fronteggiare i modelli tradizionali di infiltrazione/attivazione/strumentalizzazione del conflitto sociale, da parte della ...

