Roma, in Europa League meglio che in Italia: 2-1 in casa dell'Ajax, vista sulle semifinali (Di giovedì 8 aprile 2021) La Roma dimentica gli alti bassi in campionato e si esalta in Europa League: i giallorossi di Fonseca vincono 2-1 in Olanda contro l'Ajax nell'andata dei quarti di finale, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno e l'approdo in semifinale. E dire che alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam si era messa male, con gli ospiti passati in svantaggio e al limite del tracollo, anche a causa di precarie condizioni fisiche generali. Al 28' esce per infortunio Spinazzola, fin lì il migliore dei suoi, e al 39' arriva l'errore difensivo di Mancini sul retropassaggio corto di Diawara, con Klaassen che insacca a porta vuota dopo aver combinato con Tadic e porta in vantaggio i Lancieri. A riaccendere le speranze dei giallorossi sono quattro folli minuti in avvio di ripresa. La sciocchezza di Ibanez costa un rigore, Pau Lopez ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Ladimentica gli alti bassi in campionato e si esalta in: i giallorossi di Fonseca vincono 2-1 in Olanda contro l'nell'andata dei quarti di finale, mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno e l'approdo in semifinale. E dire che alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam si era messa male, con gli ospiti passati in svantaggio e al limite del tracollo, anche a causa di precarie condizioni fisiche generali. Al 28' esce per infortunio Spinazzola, fin lì il migliore dei suoi, e al 39' arriva l'errore difensivo di Mancini sul retropassaggio corto di Diawara, con Klaassen che insacca a porta vuota dopo aver combinato con Tadic e porta in vantaggio i Lancieri. A riaccendere le speranze dei giallorossi sono quattro folli minuti in avvio di ripresa. La sciocchezza di Ibanez costa un rigore, Pau Lopez ...

