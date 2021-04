Roma, Autonomi e partite iva in piazza: “Sostegni adeguati, sospensione tasse e riapertura in sicurezza” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Noi senza stipendio fisso non possiamo rimanere a casa senza lavorare”. Con questo slogan si è svolta l’ennesima mattinata di proteste a Roma. A scendere in piazza del Popolo lavoratori Autonomi e partite iva, stremati da oltre un anno di chiusure forzate dalla pandemia. La mobilitazione, organizzata da Autonomi e partite iva, ha coinvolto professionisti, imprenditori dal settore del turismo alla ristorazione, piccole e medie imprese e tutti i loro dipendenti, ovvero il tessuto economico del Paese maggiormente colpito dalla crisi. “Siamo scesi in piazza per fare proposte concrete al governo – ha spiegato Maurizio Altamura di Autonomi e partite iva – Per soddisfare le esigenze degli imprenditori, in politica ci vorrebbero competenze ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 aprile 2021) “Noi senza stipendio fisso non possiamo rimanere a casa senza lavorare”. Con questo slogan si è svolta l’ennesima mattinata di proteste a. A scendere indel Popolo lavoratoriiva, stremati da oltre un anno di chiusure forzate dalla pandemia. La mobilitazione, organizzata daiva, ha coinvolto professionisti, imprenditori dal settore del turismo alla ristorazione, piccole e medie imprese e tutti i loro dipendenti, ovvero il tessuto economico del Paese maggiormente colpito dalla crisi. “Siamo scesi inper fare proposte concrete al governo – ha spiegato Maurizio Altamura diiva – Per soddisfare le esigenze degli imprenditori, in politica ci vorrebbero competenze ...

