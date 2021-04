REPOST | La Scienza di Bob Ross

Leggi su butac

(Di giovedì 8 aprile 2021) Ladi BobIn queste ultime settimane sono rimasto intrappolato in una serie di discussioni spiacevoli, meri battibecchi tra scienziati con posizioni ed idee (o ideologie?) diverse. Come sapete, non amo molto questo genere di situazioni. Non fraintendetemi: ne andavo ghiotto qualche anno fa, tanto che stuzzicavo apposta gli interlocutori nella speranza di generare un cosiddetto flame. Al tempo anche io andavo in estasi per i post caustici di Roberto Burioni. Forse sono cresciuto, forse sono invecchiato, forse ho imparato qualcosa. O forse no, magari ho perso quello che avevo. Il risultato comunque è che questi litigi sui social non mi piacciono più. Li trovo un danno all’immagine e alla credibilità della comunità scientifica e quindi deleteri alla società in cui viviamo. Ultimamente avete visto una pesante ingerenza del mondo ...