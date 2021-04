Processo Ruby - ter, Berlusconi ricoverato: sentenza salta per quinta volta (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Cavaliere è imputato per corruzione di testimoni sul caso 'Olgettine'. Il pm ha chiesto una condanna a 4 anni e due ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Cavaliere è imputato per corruzione di testimoni sul caso 'Olgettine'. Il pm ha chiesto una condanna a 4 anni e due ...

Advertising

repubblica : Processo Ruby ter, attesa in mattinata la sentenza. Berlusconi è accusato di corruzione in atti giudiziari - emibonafede20 : RT @Yon_Yonson71: Povero Silvio #Berlusconi, ogni volta che si avvicina un'udienza del processo Ruby ter sta male e si deve far ricoverare… - Carl6y6 : RT @007Vincentxxx: #Processo #Ruby Ma siete proprio cattivi ??quello non sta bene??kitammuort ??È tutto scritto non verrà mai condannato ?? #Ra… - Jafferau67 : RT @CKaky89: Oggi, mentre Dana Lauriola marcisce in carcere da 6 mesi per aver urlato attraverso un megafono le sacrosante ragioni NoTav, B… - shiwasekitai : RT @giusnico19511: Berlusconi ancora ricoverato per non presentarsi in tribunale per il ruby ter e così prende per il culo i giudici e l 'i… -