Per l’estate in Romagna 10.000 camere ‘Covid free’ (Di giovedì 8 aprile 2021) RIMINI – Oltre 150 tra alberghi e stabilimenti balneari della Romagna, una platea destinata ad ampliarsi, lanciano il progetto “Riviera Sicura”. Mettendo in campo una serie di “misure anti Covid” per far trascorrere ai turisti una vacanza in totale sicurezza e senza timori. Leggi su dire (Di giovedì 8 aprile 2021) RIMINI – Oltre 150 tra alberghi e stabilimenti balneari della Romagna, una platea destinata ad ampliarsi, lanciano il progetto “Riviera Sicura”. Mettendo in campo una serie di “misure anti Covid” per far trascorrere ai turisti una vacanza in totale sicurezza e senza timori.

