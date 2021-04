'Ndrangheta: blitz Gdf e Ros, sequestrati beni per 1 mld (Di giovedì 8 aprile 2021) I finanzieri dei Comandi provinciali di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, unitamente ai finanzieri dello Scico e ai Carabinieri del Ros, coordinati dalle rispettive Direzioni Distrettuali ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) I finanzieri dei Comandi provinciali di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, unitamente ai finanzieri dello Scico e ai Carabinieri del Ros, coordinati dalle rispettive Direzioni Distrettuali ...

Advertising

zazoomblog : Ndrangheta: blitz Gdf e Ros sequestrati beni per 1 mld - #Ndrangheta: #blitz #sequestrati - Compagno_Pert : 70 arresti per 'ndrangheta e sequestro di beni per un miliardo: l'aria oggi è più pulita. #8aprile - giornaleradiofm : 'Ndrangheta: blitz Gdf e Ros, sequestrati beni per 1 mld: (ANSA) - CATANZARO, 08 APR - I finanzieri dei Comandi pro… - Magamag76377872 : RT @_DAGOSPIA_: DACCI OGGI LA NOSTRA RETATA QUOTIDIANA – BLITZ CONTRO LA ‘NDRANGHETA: SEQUESTRATI IMMOBILI, SOCIETÀ - StraNotizie : 'Ndrangheta: blitz Gdf e Ros, sequestro beni per 1 milairdo -