Mobilità docenti 2021, precedenze: quali sono e quando si applicano. Video guida (Di giovedì 8 aprile 2021) Mobilità docenti per l’a.s. 2021/22, i beneficiari di una delle precedenze previste dal CCNI 2019/22 partecipano ai movimenti con priorità rispetto agli altri colleghi. Video-guida a cura di Andrea Carlino e Nino Sabella. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021)per l’a.s./22, i beneficiari di una dellepreviste dal CCNI 2019/22 partecipano ai movimenti con priorità rispetto agli altri colleghi.a cura di Andrea Carlino e Nino Sabella. L'articolo .

Advertising

Mosquitas77 : Toccafondi (IV): 'Concorsi selettivi per avere in cattedra i docenti migliori. Vincolo quinquennale? Tutta la mobil… - zazoomblog : Mobilità docenti 2021: dalla fase comunale a quella interprovinciali e passaggi di ruolo preferenze esprimibili. Vi… - ItaliaViva : . @GToccafondi (IV): “Concorsi selettivi per avere in cattedra i docenti migliori. Vincolo quinquennale? Tutta la… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2021: dalla fase comunale a quella interprovinciali e passaggi di ruolo, preferenze esprimibili. V… - rosarioT1970 : RT @angelinascanu: Toccafondi (IV): 'Concorsi selettivi per avere in cattedra i docenti migliori. Vincolo quinquennale? Tutta la mobilità d… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Tre nomi per un rettore: le chiavi della sfida per Unicas - Sono stati necessari dei tagli, è stata incentivata la mobilità, c'è stata una riduzione del corpo ... Tutti e tre sono docenti che fanno parte dell'attuale governance , questo non significa però che ...

Mobilità docenti 2021: dalla fase comunale a quella interprovinciali e passaggi di ruolo, preferenze esprimibili. Video - guida Mobilità docenti per l'a.s. 2021/22, fase dei movimenti e preferenze esprimibili nella domanda. Video - guida Presentazione domande Le domande di mobilità territoriale ( trasferimenti) e professionale ...

Mobilità 2020 21 | le video guide che ti accompagnano passo dopo passo Le info utili Zazoom Blog Sono stati necessari dei tagli, è stata incentivata la, c'è stata una riduzione del corpo ... Tutti e tre sonoche fanno parte dell'attuale governance , questo non significa però che ...per l'a.s. 2021/22, fase dei movimenti e preferenze esprimibili nella domanda. Video - guida Presentazione domande Le domande diterritoriale ( trasferimenti) e professionale ...