Lotteria degli scontrini, seconda estrazione: i codici vincenti e i premi (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono stati estratti i codici vincenti della Lotteria degli scontrini, giunta alla sua seconda estrazione mensile dopo quella dell’11 marzo. Esattamente come il mese scorso, i codici vincenti sono stati resi pubblici alle ore 13 sul canale Twitter dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per questa estrazione erano in corsa oltre 685 milioni tagliandi, il 33% in più rispetto al mese scorso, per un totale di oltre 22 milioni di scontrini emessi nel mese di marzo. Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti La seconda estrazione della Lotteria degli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono stati estratti idella, giunta alla suamensile dopo quella dell’11 marzo. Esattamente come il mese scorso, isono stati resi pubblici alle ore 13 sul canale Twitter dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per questaerano in corsa oltre 685 milioni tagliandi, il 33% in più rispetto al mese scorso, per un totale di oltre 22 milioni diemessi nel mese di marzo., i bigliettiLadella...

Advertising

FratellidItalia : Maggioranza Draghi in Senato vota contro mozione FDI per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback. In piena p… - repubblica : Lotteria degli scontrini, oggi la seconda estrazione mensile. In corsa 685 milioni di biglietti - Rossell57015480 : RT @Trail7439: @ReaktionV @ManuQ24916888 Ottima idea. Quei 4 che non perderanno il lavoro si troveranno lo stipendio decurtato di un 5/10%… - Trail7439 : @ReaktionV @ManuQ24916888 Ottima idea. Quei 4 che non perderanno il lavoro si troveranno lo stipendio decurtato di… - zazoomblog : Lotteria degli scontrini i biglietti vincenti della seconda estrazione - #Lotteria #degli #scontrini #biglietti… -