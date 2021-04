LIVE Sonego-Simon 6-4 2-1, ATP Cagliari in DIRETTA: il torinese si prende il primo parziale (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-EVANS A Cagliari LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA 2-1. Tiene con autorità il servizio Sonego che non concede nulla in questo turno. Vedremo se ci saranno altre possibilità in risposta. 40-15 Seconda tenera giocata da Sonego e il francese trova la risposta vincente lungolinea. 40-0 Ruba il tempo a Simon con il dritto e poi chiude agevolmente a rete appoggiando. 30-0 Ennesima palla corta vincente per Sonego oggi: la settima smorzata con punto acquisito per l’azzurro oggi. 15-0 Regalone del 36enne francese dopo un nastro favorevole. Dritto comodo affossato a metà rete. 1-1. Simon resta a galla dopo aver ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-EVANS ALADI FOGNINI-MUNAR A MARBELLA 2-1. Tiene con autorità il servizioche non concede nulla in questo turno. Vedremo se ci saranno altre possibilità in risposta. 40-15 Seconda tenera giocata dae il francese trova la risposta vincente lungolinea. 40-0 Ruba il tempo acon il dritto e poi chiude agevolmente a rete appoggiando. 30-0 Ennesima palla corta vincente peroggi: la settima smorzata con punto acquisito per l’azzurro oggi. 15-0 Regalone del 36enne francese dopo un nastro favorevole. Dritto comodo affossato a metà rete. 1-1.resta a galla dopo aver ...

