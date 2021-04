LIVE Fognini-Munar | ATP Marbella in DIRETTA | tra poco il via

(Di giovedì 8 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:31 Si è già presentato in campo il giudice di sedia Rask. 13:28 Sarà proprio Ivashka ad affrontare il vincitore di questo incontro. 13:24 Buon pomeriggio, e benvenuti alladi. Terminato dal’incontro precedente, con il bielorusso Ilya Ivashka che ha travolto il numero 5 del seeding Alejandro Davidovich Fokina per 6-1 6-3. LADI MUSETTI-EVANS A CAGLIARI LADI SONEGO-SIMON A CAGLIARI L’ultimo impegno dia Miami Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di secondo turno dell’ATP 250 di ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Segui con noi l'esordio di Fabio Fognini a Marbella contro Jaume Munar - livetennisit : ATP Marbella: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Fabio Fognini e Gianluca Mager -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Fognini

Altoatesino, diciannove anni, Jannik è il secondo italiano a giocare la finale di Masters, il primo funel 2019, che trionfò a Montecarlo proprio nel giorno di Pasqua.Dopo la sfida in semifinale vinta contro Bautista Agut , che ha raccoltosu Sky Sport ben 293 ...e 7 mesi) è il secondo italiano di sempre ad arrivare all'ultimo atto in un '1000' dopoa ...Fabio Fognini gioca oggi all’ATP 250 di Marbella, in Spagna. Il ligure ha ricevuto una wild card ed è testa di serie numero 2 del torneo. Affronterà lo spagnolo Jaume Munar, in passato tra le maggiori ...Il live e la diretta testuale della disputa tra Fabio Fognini e Jaume Munar, valida per il secondo turno dell'Atp 250 di Marbella 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...