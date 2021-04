L’ex Arsenal Frimpong: “Calciatori russi bevono Vodka e corrono come Bolt” (Di giovedì 8 aprile 2021) In un’intervista realizzata a Sport24.ru L’ex Arsenal Emmanuel Frimpong ha rilasciato delle parole curiose sui Calciatori in russia: “Della russia mi ha sorpreso di più la condizione delle strade che sono pessime. Io ho vissuto molto in Inghilterra e le strade sono meravigliose ovunque. Ma quando sono arrivato a Ufa, sono rimasto scioccato di un’atra cosa: in russia i Calciatori sono sempre in forma ma la verità è che la mattina bevono Vodka e poi corrono come Usain Bolt. Futuro? Vorrei tornare a Ufa e fare l’attore pornografico con 20 ragazze tartare (ride…). Ufa è un posto che amo con tutto il cuore e ci lavorano persone fantastiche. La russia è ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) In un’intervista realizzata a Sport24.ruEmmanuelha rilasciato delle parole curiose suiina: “Dellaa mi ha sorpreso di più la condizione delle strade che sono pessime. Io ho vissuto molto in Inghilterra e le strade sono meravigliose ovunque. Ma quando sono arrivato a Ufa, sono rimasto scioccato di un’atra cosa: ina isono sempre in forma ma la verità è che la mattinae poiUsain. Futuro? Vorrei tornare a Ufa e fare l’attore pornografico con 20 ragazze tartare (ride…). Ufa è un posto che amo con tutto il cuore e ci lavorano persone fantastiche. Laa è ...

