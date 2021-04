Laura Boldrini: “La malattia è parte della vita. Mi ricovero” (Di giovedì 8 aprile 2021) Laura Boldrini ha annunciato il ricovero in ospedale, in vista di un imminente intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi nelle prossime ore. Il post è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook, poi diffuso anche tramite Twitter. “Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Domani mi ricovero per essere operata. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla”. Le parole della Boldrini emanano una naturale umanità. Quella di chi si ritrova ad affrontare un male e che si prepara a un lungo “cammino di cure e riabilitazione“, come ha specificato lei stessa nel post. L’ex Presidente della Camera e attuale ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 aprile 2021)ha annunciato ilin ospedale, in vista di un imminente intervento chirurgico a cui dovrà sottoporsi nelle prossime ore. Il post è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook, poi diffuso anche tramite Twitter. “Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Domani miper essere operata. Purtroppo lafama non si è mai pronti ad affrontarla”. Le paroleemanano una naturale umanità. Quella di chi si ritrova ad affrontare un male e che si prepara a un lungo “cammino di cure e riabilitazione“, come ha specificato lei stessa nel post. L’ex PresidenteCamera e attuale ...

