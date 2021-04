Inter, la Premier vuole soffiartelo (Di giovedì 8 aprile 2021) La Premier League guarda in casa Inter: c’è un giocatore di Conte che piace tanto al Tottenham. In estate potrebbe provarci Un tentativo già c’è stato, un altro potrebbe esserci in estate. Il Tottenham punta Milan Skriniar. Lo vuole, ci proverà, ha pronta l’offerta. Circa 50 milioni di euro. Lo scrivono dall’Inghilterra. Pochi mesi fa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021) LaLeague guarda in casa: c’è un giocatore di Conte che piace tanto al Tottenham. In estate potrebbe provarci Un tentativo già c’è stato, un altro potrebbe esserci in estate. Il Tottenham punta Milan Skriniar. Lo, ci proverà, ha pronta l’offerta. Circa 50 milioni di euro. Lo scrivono dall’Inghilterra. Pochi mesi fa, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Inter, cash e scambio | Doppia chance e ritorno in Premier - NackaSkoglund89 : RT @nonleggerlo: @Lucaplace1 @Inter Brozovic. Agenti da tempo guardano in Premier, anche se lui felicissimo qui. Inoltre scade tra un anno… - AldoRivalta : “Ammiro Conte e il modo in cui gioca il Chelsea, gioca un calcio di ripartenza fantastico, controllano tutti gli as… - elliott_il : @EriErvinsadiku @eNo11 @D_A_Rebic Premier, Bayern, o Real e Barca offrano stipendi a doppia cifra. Lautaro ha fatto… - elliott_il : @EriErvinsadiku @eNo11 @D_A_Rebic Io invece sono sicuro. Vai a vedere Lipsia e Dortmund, quanti calciatori hanno ve… -