Giorgio Armani apre la possibilità a nuovi partner (Di giovedì 8 aprile 2021) Giorgio Armani ha rilasciato una lunga intervista pubblicata online, dal giornale Vogue Usa. "Si potrebbe pensare all'unione con un'importante azienda italiana" afferma lo stilista. Per la prima volta nella storia dell'azienda, si apre la possibilità a collaborare con nuovi partner. Come marchio indipendente "non è strettamente necessaria" la continuazione del lavoro, appunto, autonomo, aggiunge lo stilista e imprenditore. Inoltre, aggiunge, l'unica condizione per rinunciare all'indipendenza è che il partner sia assolutamente italiano, ma non necessariamente una company di moda. Marianna Soru

