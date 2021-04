Formula E | ePrix Roma 2021 | programma | date | orari e tv

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il MondialediE torna a distanza di oltre un mese dai primi duedisputati ad Ad Diriyah. Le monoposto elettriche ripartono da, in fattispecie dal tracciato urbano nel quartiere dell’Eur, dove avranno luogo due gare nel weekend di sabato 10 e domenica 11 aprile. Prima di ogni gara la griglia di partenza verrà formata come di consueto dalle qualifiche che assegneranno le file e la super pole position. Qualifiche e gara verranno trasmesse in diretta sul sito di Sportmediaset.it e sul canale Sky Sport Uno. SABATO 10 APRILE Ore 08:45 – Prove libere Ore 12:00 – Qualifiche 1 Ore 16:04 – Gara 1 SABATO 27 FEBBRAIO Ore 07:00 – Prove libere Ore 09:00 – Qualifiche 2 Ore 13:04 – Gara 2 SportFace.

Il 10 e 11 aprile si correrà l'ePrix nella Capitale sul circuiti dell'EUR. Ecco le vie chiuse e le modifiche alla viabilità Il 10 e 11 aprile si correrà il Gran Premio di Formula E di Roma, con le monoposto elettriche che sbarcano a Roma per il doppio ePrix previsto sabato 10 e domenica 11 aprile nella splendida cornice dell'EUR. DS Techeetah porterà in pista per l'occasione dell'ePrix di Roma il nuovo propulsore DS E - TENSE FE21. Obiettivo dichiarato: il terzo doppio titolo di Formula E.