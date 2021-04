Covid, il messaggio condiviso di Lagarde e Yellen: ancora necessario un sostegno all’economia (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Non è ancora arrivato il momento di ritirare le misure di sostegno in favore dell’economia messe in campo per contrastare la crisi da Covid. Il punto è stato toccato sia dalla presidente della BCE Christine Lagarde che dalla segretaria del Tesoro americano Janet Yellen nei loro messaggi al meeting di primavera del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. “È cruciale evitare di ritirare le politiche di sostegno prematuramente, sia sul fronte monetario che su quello fiscale”, ha detto la presidente della BCE. “Dal precedente meeting del FMI a ottobre 2020 – ha aggiunto – le prospettive economiche globali sono migliorategrazie ai progressi delle campagne di vaccinazione e alle vigorose politiche di sostegno fornite alle nostre economie. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Non èarrivato il momento di ritirare le misure diin favore dell’economia messe in campo per contrastare la crisi da. Il punto è stato toccato sia dalla presidente della BCE Christineche dalla segretaria del Tesoro americano Janetnei loro messaggi al meeting di primavera del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. “È cruciale evitare di ritirare le politiche diprematuramente, sia sul fronte monetario che su quello fiscale”, ha detto la presidente della BCE. “Dal precedente meeting del FMI a ottobre 2020 – ha aggiunto – le prospettive economiche globali sono migliorategrazie ai progressi delle campagne di vaccinazione e alle vigorose politiche difornite alle nostre economie. ...

