Corsport | due errori shock di Mariani e Di Paolo

Anche Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport boccia la direzione arbitrale di Mariani ieri in Juve-Napoli. Dopo due buone direzioni europee il direttore di gara è scivolato con due errori clamorosi non dati da dare live e da (ri)dare con la review al VAR. Male, c'è forte odore della compensazione, ma due errori non si annullano, restano due errori. Gravi Sorprende ovviamente che né Mariani né Di Paolo al VAR, abbiano quanto meno sospettato di rivedere le due azioni incriminate. A confronto, quello fischiato per il fallo di Chiellini su Osimhen è il più insignificante.

