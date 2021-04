Copasir, Meloni scrive a Salvini: se vuoi la presidenza devi lasciare il governo (Di giovedì 8 aprile 2021) Copasir, si infiamma la discussione. E ciò dopo il ‘verdetto’ Casellati-Fico che rimanda la decisione sulla guida del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi a intese politiche, tra i partiti. “Per noi la convocazione del Copasir è contra legem”, ha detto Ignazio La Russa, riferendosi alla convocazione per oggi e abbandonando per protesta i lavori della Capigruppo del Senato, non risparmiando accuse di pilatismo ai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, e a discendere alle altre forze politiche. “Vedremo se andremo al Copasir -sottolinea- noi siamo contro la convocazione, potremo andare a San Macuto e dirlo, oppure no”. Copasir, la lettera di Giorgia Meloni a Salvini E Giorgia Meloni scrive a Matteo ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 8 aprile 2021), si infiamma la discussione. E ciò dopo il ‘verdetto’ Casellati-Fico che rimanda la decisione sulla guida del Comitato parlamentare di controllo sui Servizi a intese politiche, tra i partiti. “Per noi la convocazione delè contra legem”, ha detto Ignazio La Russa, riferendosi alla convocazione per oggi e abbandonando per protesta i lavori della Capigruppo del Senato, non risparmiando accuse di pilatismo ai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, e a discendere alle altre forze politiche. “Vedremo se andremo al-sottolinea- noi siamo contro la convocazione, potremo andare a San Macuto e dirlo, oppure no”., la lettera di GiorgiaE Giorgiaa Matteo ...

Advertising

fabrizio19651 : QUANDO I SOVRANISTI SI AZZANNANO TRA LORO PER UNA POLTRONA La Lega non molla il Copasir alla Meloni… - Mintauros1 : RT @HuffPostItalia: Lettera di Meloni a Salvini: 'Copasir spetta a noi'. Ma il leghista Volpi resiste - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Lettera di Meloni a Salvini: 'Copasir spetta a noi'. Ma il leghista Volpi resiste - HuffPostItalia : Lettera di Meloni a Salvini: 'Copasir spetta a noi'. Ma il leghista Volpi resiste - romi_andrio : RT @Lucrezi97533276: Adesso cominciano a litigare tra di loro ... Salvini non vuole lasciare il Copasir alla Meloni ....che bello vederli l… -