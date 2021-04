Calcio a 5, Qualificazioni Europei 2022: Belgio-Italia 5-4, sconfitta ‘indolore’ a Liegi per gli uomini di Bellarte (Di giovedì 8 aprile 2021) Arriva una sconfitta per la Nazionale Italiana di Calcio a 5 di Max Bellarte nel quinto incontro delle Qualificazioni agli Europei 2022. Gli azzurri sono stati battuti 5-4 dal Belgio alla Country Hall de Liège a Liegi per effetto delle marcature di Diniz Pinheiro al 2’05”, di Ghislandi al 4”10”, di Rahou al 9”45” e di Leo al 28”39” e al 30”44”. Una prestazione sottotono della compagine tricolore a segno con Musumeci al 5”58” e al 36”06”, Alano al 32’11” e con un’autorete di Ah. Sababti al 19”42”. Nazionale che si è presentata già qualificata alla fase finale della rassegna continentale e non con l’approccio migliore al cospetto dei belgi che invece dovevano vincere per la seconda piazza del Gruppo 7 e quindi staccare il biglietto per ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Arriva unaper la Nazionalena dia 5 di Maxnel quinto incontro delleagli. Gli azzurri sono stati battuti 5-4 dalalla Country Hall de Liège aper effetto delle marcature di Diniz Pinheiro al 2’05”, di Ghislandi al 4”10”, di Rahou al 9”45” e di Leo al 28”39” e al 30”44”. Una prestazione sottotono della compagine tricolore a segno con Musumeci al 5”58” e al 36”06”, Alano al 32’11” e con un’autorete di Ah. Sababti al 19”42”. Nazionale che si è presentata già qualificata alla fase finale della rassegna continentale e non con l’approccio migliore al cospetto dei belgi che invece dovevano vincere per la seconda piazza del Gruppo 7 e quindi staccare il biglietto per ...

