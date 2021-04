Benevento | riecco Marini col Sassuolo | al var la quarta di Calvarese

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Toccherà achiudere il prossimo turno di campionato. Le formazioni di Inzaghi e De Zerbi si affronteranno al “Ciro Vigorito” lunedì sera, calcio di inizio alle ore 20:45. A dirigere il match sarà Valeriodi Roma 1, alla prima designazione stagionale con la Strega. L’ultimo incrocio con i giallorossi risale allo scorso campionato in occasione della trasferta di Chiavari, quando Schiattarella e compagni si imposero per quattro reti a zero sulla Virtus Entella. Sarà la prima volta dei sanniti in serie A con il fischietto capitolino. Gli assistenti saranno Nicola Carbone di Torino e Marco Trinchieri di Milano. Il piemontese tornerà adalla notte con il Verona, gara vinta dagli scaligeri con il netto punteggio di tre a zero. ...

