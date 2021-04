AstraZeneca e trombosi, i sintomi da controllare. Quando contattare il medico (Di giovedì 8 aprile 2021) Vaccino Covid, AstraZeneca e trombosi: quali sono i sintomi da controllare dopo la somministrazione. Le indicazioni dell’Ema. Dopo una attenta valutazione dei casi registrati dall’inizio della campagna di vaccinazione, l’Ema, Agenzia europea dei medicinali, ritiene plausibile che i rari casi di trombosi possano essere collegati con la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Si tratterebbe quindi di rarissimi effetti collaterali gravi. Pur specificando che il rapporto tra rischi e benefici resta decisamente positivo, ovviamente in favore dei benefici, l’Ema indica alcuni sintomi da controllare che potrebbero indicare problemi legati a casi di trombosi. Di fronte a questi sintomi il consiglio è quello di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 aprile 2021) Vaccino Covid,: quali sono idadopo la somministrazione. Le indicazioni dell’Ema. Dopo una attenta valutazione dei casi registrati dall’inizio della campagna di vaccinazione, l’Ema, Agenzia europea dei medicinali, ritiene plausibile che i rari casi dipossano essere collegati con la somministrazione del vaccino. Si tratterebbe quindi di rarissimi effetti collaterali gravi. Pur specificando che il rapporto tra rischi e benefici resta decisamente positivo, ovviamente in favore dei benefici, l’Ema indica alcunidache potrebbero indicare problemi legati a casi di. Di fronte a questiil consiglio è quello di ...

