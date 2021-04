Altra strage negli Stati Uniti: uccisi 3 adulti e 2 bambini in una sparatoria (Di giovedì 8 aprile 2021) La terza strage nel giro di dieci giorni negli Stati Uniti, ancora a causa di sparatorie da Far West, tutte evitabili se ci fosse una legge restrittiva sul commercio delle armi. La strage di oggi è ... Leggi su globalist (Di giovedì 8 aprile 2021) La terzanel giro di dieci giorni, ancora a causa di sparatorie da Far West, tutte evitabili se ci fosse una legge restrittiva sul commercio delle armi. Ladi oggi è ...

Ultime Notizie dalla rete : Altra strage Altra strage negli Stati Uniti: uccisi 3 adulti e 2 bambini in una sparatoria La terza strage nel giro di dieci giorni negli Stati Uniti, ancora a causa di sparatorie da Far West, tutte evitabili se ci fosse una legge restrittiva sul commercio delle armi. La strage di oggi è avvenuta in South Carolina, dove in un'abitazione sono state uccise cinque persone, tra le quali due bambini. Le vittime sono Robert e Babara Lesslie, di 70 a 69 anni, insieme ad i ...

Altra strage negli Stati Uniti: uccisi 3 adulti e 2 bambini in una sparatoria

