Ajax-Roma, le probabili formazioni e dove vedere il match (Di giovedì 8 aprile 2021) Alla “Johan Cruijff Arena” Ajax-Roma si affrontano nei quarti di finale dell’Europa League. Le probabili formazioni e dove vedere il match L’attesa sta per terminare. Questa sera, l’ultima italiana rimasta in Europa, la Roma, affronta l’Ajax nell’andata dei quarti di finale dell’Europa League. I giallorossi, tra infortuni e risultati deludenti in Serie A, non arrivano alla sfida nel modo migliore, ma come già accaduto nel corso della stagione, gli uomini di Fonseca in campo europeo hanno sempre ottenuto ottimi risultati. L’Ajax, invece, tra campionato e coppa hanno vinto le ultime sette partite, e sono saldamente al comando dell’Eredivisie. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore ... Leggi su zon (Di giovedì 8 aprile 2021) Alla “Johan Cruijff Arena”si affrontano nei quarti di finale dell’Europa League. LeilL’attesa sta per terminare. Questa sera, l’ultima italiana rimasta in Europa, la, affronta l’nell’andata dei quarti di finale dell’Europa League. I giallorossi, tra infortuni e risultati deludenti in Serie A, non arrivano alla sfida nel modo migliore, ma come già accaduto nel corso della stagione, gli uomini di Fonseca in campo europeo hanno sempre ottenuto ottimi risultati. L’, invece, tra campionato e coppa hanno vinto le ultime sette partite, e sono saldamente al comando dell’Eredivisie. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore ...

Advertising

OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - SportPesa_IT : Stasera in campo la Roma per l'andata dei quarti. Il calendario completo della giornata: Granada-Manchester United… - RedazioneFM : #UEL: Le probabili formazioni di #AjaxRoma - aleaus81 : RT @tempoweb: #ASRoma a #Zaniolo serve un altro mese di tempo per il recupero. Con l'#Ajax gioca #Diawara #nicolozaniolo #ajaxroma #uel #il… - Datafriedkin : RT @tempoweb: #ASRoma a #Zaniolo serve un altro mese di tempo per il recupero. Con l'#Ajax gioca #Diawara #nicolozaniolo #ajaxroma #uel #il… -