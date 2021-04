500 milioni di profili Linkedin in vendita sul dark web (Di giovedì 8 aprile 2021) Per dimostrare la legittimità delle informazioni, il venditore consentirebbe di scaricare due milioni di dati come campione, al prezzo di soli 2 dollari, mentre per l'accesso al database completo di informazioni rubate viene richiesto il pagamento di circa 1.800 dollari. Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria nei confronti di Linkedin Leggi su rainews (Di giovedì 8 aprile 2021) Per dimostrare la legittimità delle informazioni, il venditore consentirebbe di scaricare duedi dati come campione, al prezzo di soli 2 dollari, mentre per l'accesso al database completo di informazioni rubate viene richiesto il pagamento di circa 1.800 dollari. Il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'istruttoria nei confronti di

