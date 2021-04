'Xbox grande collaborazione in arrivo'. SEGA o Ubisoft e i rumor si infiammano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal giornalista di Windows Central Jez Corden, Xbox potrebbe avere in cantiere una "grande collaborazione". È interessante notare l'emote che Corden usa alla fine del tweet, dato che alcuni pensano che potrebbe indicare una collaborazione o con Ubisoft o con SEGA. Per quanto riguarda il riferimento a SEGA, in questo periodo ci sono state molte voci insistenti su un'eventuale acquisizione dello studio di Sonic da parte di Microsoft. Il tweet di Corden utilizza un'emote che potrebbe ricordare una certa somiglianza con il logo del Dreamcast. Per quanto riguarda Ubisoft invece, alla fine dello scorso anno e all'inizio del 2021 circolavano voci secondo cui i giochi Ubisoft sarebbero potuti arrivare su ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Secondo quanto riportato dal giornalista di Windows Central Jez Corden,potrebbe avere in cantiere una "". È interessante notare l'emote che Corden usa alla fine del tweet, dato che alcuni pensano che potrebbe indicare unao cono con. Per quanto riguarda il riferimento a, in questo periodo ci sono state molte voci insistenti su un'eventuale acquisizione dello studio di Sonic da parte di Microsoft. Il tweet di Corden utilizza un'emote che potrebbe ricordare una certa somiglianza con il logo del Dreamcast. Per quanto riguardainvece, alla fine dello scorso anno e all'inizio del 2021 circolavano voci secondo cui i giochisarebbero potuti arrivare su ...

Ultime Notizie dalla rete : Xbox grande Dungeons and Dragons Dark Alliance: non ci sarà un beta test ...titolo sembra essere un gioco d'azione frenetico e il mondo di Dungeons and Dragons ha un grande ... Dark Alliance uscirà il 22 giugno 2021 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series ...

MLB: The Show 2021, Sony spiega la ragione dell'arrivo su Game Pass: 'Decisione della Major League' Per Sony ovviamente non c'è un grande guadagno in termini di immagine, visto che un titolo ... Xbox Game Pass del resto vanta ben 18 milioni di abbonati attivi, e se anche solo l'1% decidesse di ...

C’è una grande fuga da Xbox Live? Tiscali.it 'Xbox grande collaborazione in arrivo'. SEGA o Ubisoft al centro dei rumor Secondo quanto riportato dal giornalista di Windows Central Jez Corden, Xbox potrebbe avere in cantiere una "grande collaborazione". È interessante notare l'emote che Corden usa alla fine del tweet, d ...

Final Fantasy XVI arriva su Xbox, Sony perde l’esclusiva Il meraviglioso mondo di Final Fantasy è pronto a tornare al centro della scena, ma c’è stata sempre grande confusione circa le piattaforme ... come le nuove console di punta Microsoft, Xbox Series ...

