Volley, semifinali Playoff A1 Femminile 2021: Conegliano vince gara-1, Scandicci travolta (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Imoco Volley Conegliano ha vinto con un secco 3-0 (25-23, 25-16, 25-14) contro la Savino Del Bene Scandicci in gara-1 delle semifinali dei Playoff Serie A1 Femminile 2020/2021. Le Pantere iniziano nel migliore dei modi la serie di semifinale, lanciandosi già verso l’atto conclusivo che assegnerà lo Scudetto. Pessima partenza invece per le ragazze di coach Barbolini: la formazione toscana aveva bisogno di una super prestazione per provare a contrastare la corazzata veneta, ma dopo il primo set si è spenta completamente la luce. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO semifinali: CHI PASSA IL TURNO? IL TABELLONE DELLE semifinali TUTTI I RISULTATI DEI Playoff A1 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Imocoha vinto con un secco 3-0 (25-23, 25-16, 25-14) contro la Savino Del Benein-1 delledeiSerie A12020/. Le Pantere iniziano nel migliore dei modi la serie di semifinale, lanciandosi già verso l’atto conclusivo che assegnerà lo Scudetto. Pessima partenza invece per le ragazze di coach Barbolini: la formazione toscana aveva bisogno di una super prestazione per provare a contrastare la corazzata veneta, ma dopo il primo set si è spenta completamente la luce. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? IL TABELLONE DELLETUTTI I RISULTATI DEIA1 ...

