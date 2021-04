Vaccini in azienda. Ecco il protocollo Inail (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ministero della salute ha approvato il protocollo per i Vaccini in azienda. Le imprese devono contattare le Asl presentando un piano di vaccinazione contenente il numero delle dosi necessarie. Il costo verrà scaricato sui datori, i Vaccini verranno distribuiti dallo Stato. Trovato l’accordo per i Vaccini in azienda. Ecco le regole fissate dall’Inail Ci saranno i Vaccini in azienda. Le imprese dovranno predisporre un piano sanitario aziendale all’Asl di riferimento specificando il numero di dosi necessarie, così l’azienda Sanitaria potrà programmare l’attività di distribuzione. I costi per la realizzazione del piano, inclusi quelli di somministrazione, sono a carico del datore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ministero della salute ha approvato ilper iin. Le imprese devono contattare le Asl presentando un piano di vaccinazione contenente il numero delle dosi necessarie. Il costo verrà scaricato sui datori, iverranno distribuiti dallo Stato. Trovato l’accordo per iinle regole fissate dall’Ci saranno iin. Le imprese dovranno predisporre un piano sanitariole all’Asl di riferimento specificando il numero di dosi necessarie, così l’Sanitaria potrà programmare l’attività di distribuzione. I costi per la realizzazione del piano, inclusi quelli di somministrazione, sono a carico del datore ...

