Uomini e Donne, Aldo e Alessia dopo l'aborto: i ringraziamenti e la nuova vita (Di mercoledì 7 aprile 2021) Comincia una nuova vita per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, coppia storica del programma di Uomini e Donne che ha dovuto fare i conti con un aborto spontaneo: quello del nuovo figlio in arrivo, il terzo dopo Nicolò (nato poco prima delle nozze, a un anno dalla partecipazione della coppia al programma di Maria De Filippi, dove si è conosciuta) e Leonardo. Alessia ha abortito quando era già al sesto mese di attesa e il dolore è stato devastante. A Pasqua l'ex corteggiatrice, oggi influencer e mamma a tempo pieno, ha scritto per la prima volta dopo la tragica notizia. "Spero abbiate passato una serena Pasqua circondati dai vostri cari, sono loro il nostro vero punto di forza" sono state le sue parole. E ancora: "Colgo l'occasione per ...

