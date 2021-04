"The nevers", super eroine elettriche illuminano la Londra di fine Ottocento - (Di mercoledì 7 aprile 2021) Matteo Sacchi La serie HBO in arrivo su Sky Atlantic reinventa l'epoca vittoriana Agosto dell'anno 1896, Londra. La città vive i suoi fasti e le sue povertà come in una qualunque estate sul finire dell'età vittoriana. Poi un improvviso temporale sorprende i cittadini di quella che è la più importante città del tempo. Dopo i fulmini e la pioggia alcune persone iniziano a cambiare, a sviluppare strane capacità. Tre anni dopo i fatti sono, ormai, conosciuti come i «toccati» e la loro diversità getta scompiglio e paura. Inizia così la nuova serie Hbo The nevers che andrà in onda, in contemporanea con gli Usa, su Sky Atlantic e Now Tv dal 12 aprile. Si tratta di una ucronia in stile steampunk nata da un progetto di Joss Whedon, famoso per Buffy l'ammazza vampiri e The Avengers, che crea un mondo alternativo, dove i super ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Matteo Sacchi La serie HBO in arrivo su Sky Atlantic reinventa l'epoca vittoriana Agosto dell'anno 1896,. La città vive i suoi fasti e le sue povertà come in una qualunque estate sul finire dell'età vittoriana. Poi un improvviso temporale sorprende i cittadini di quella che è la più importante città del tempo. Dopo i fulmini e la pioggia alcune persone iniziano a cambiare, a sviluppare strane capacità. Tre anni dopo i fatti sono, ormai, conosciuti come i «toccati» e la loro diversità getta scompiglio e paura. Inizia così la nuova serie Hbo Theche andrà in onda, in contemporanea con gli Usa, su Sky Atlantic e Now Tv dal 12 aprile. Si tratta di una ucronia in stile steampunk nata da un progetto di Joss Whedon, famoso per Buffy l'ammazza vampiri e The Avengers, che crea un mondo alternativo, dove i...

"The nevers", super eroine elettriche illuminano la Londra di fine Ottocento Inizia così la nuova serie Hbo The Nevers che andrà in onda, in contemporanea con gli Usa, su Sky Atlantic e Now Tv dal 12 aprile. Si tratta di una ucronia in stile steampunk nata da un progetto di ...

the nevers

Inizia così la nuova serie Hbo The Nevers che andrà in onda, in contemporanea con gli Usa, su Sky Atlantic e Now Tv dal 12 aprile. Si tratta di una ucronia in stile steampunk nata da un progetto di ...