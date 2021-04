Tenta di strangolare l’ex fidanzata e la ricatta | 47enne napoletano arrestato

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – Gli Agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, nel, insieme a personale della Squadra mobile di Padova, hanno eseguito una misura cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari emessa dal gip di Torre Annunziata nei confronti di C.M., 47 anni, che deve rispondere di atti persecutori, violenza privata ed estorsione. Le indagini sono partite a febbraio di quest’anno dalla denuncia di una donna che ha raccontato alla polizia di essere vittima di minacce e offese comportamenti intimidatori, ma anche di aggressioni fisiche con schiaffi, e persino di untivo di strangolamento da parte dell’uomo con il quale aveva avuto una breve relazione sentimentale. Il quarantasettenne l’aveva tempestata di messaggi e telefonate e in varie occasioni l’aveva persuasa a mostrarsi ...

