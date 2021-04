Sma | la protesta choc | Antonio | escluso dalla cura | disteso per terra davanti all' Aifa Ma arrivano i vigili e lo cacciano

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Si chiama Zolgensma, è il farmaco più costoso al mondo con i suoi due milioni di euro di costo per una singola dose, e in Italia grazie anche alla campagna portata avanti da Leggo è diventato ...

Non si aspettavano che a fermare la lorosarebbero arrivati i vigili chiamati per far ... che insieme a Eleonora Daniele combatte al fianco delle famiglie dei piccoli malatiper garantire ...Serre . Il piccolo Christian ha 9 anni ed è affetto da, Atrofia Muscolare Spinale. Avrebbe diritto a 65 ore di terapia e assistenza domiciliare, ma a ... in merito alla faccenda, la sua...Antonio ha tre anni e mezzo ed è affetto da Sma1, la più grave forma di atrofia spinale. Stamattina i suoi genitori lo hanno portato a Roma, davanti alla sede dell'Aifa, e non ...