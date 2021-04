Si allarga il dibattito sulle riaperture, spinto da nuove proteste in diverse città (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche se l'orientamento del governo era quello di non tornare alle zone gialle prima di metà mese, oggi la ministra Gelmini parla di possibile allentamento delle restrizioni a partire dal 20 ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche se l'orientamento del governo era quello di non tornare alle zone gialle prima di metà mese, oggi la ministra Gelmini parla di possibile allentamento delle restrizioni a partire dal 20 ...

Advertising

masariol : RT @giuslit: Ad ogni crisi il divario tra l’Italia e gli altri si allarga sempre più. Ed è drammatico che non ci possa essere nemmeno un di… - GiorgioCarbon12 : RT @giuslit: Ad ogni crisi il divario tra l’Italia e gli altri si allarga sempre più. Ed è drammatico che non ci possa essere nemmeno un di… - sue_ric : RT @giuslit: Ad ogni crisi il divario tra l’Italia e gli altri si allarga sempre più. Ed è drammatico che non ci possa essere nemmeno un di… - domenicomanzo87 : RT @giuslit: Ad ogni crisi il divario tra l’Italia e gli altri si allarga sempre più. Ed è drammatico che non ci possa essere nemmeno un di… - moriggi : RT @giuslit: Ad ogni crisi il divario tra l’Italia e gli altri si allarga sempre più. Ed è drammatico che non ci possa essere nemmeno un di… -