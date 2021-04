Scuola, da Torino a Napoli: milioni di studenti rientrano in classe. I genitori: “Non vedevano l’ora, speriamo non ci siano più chiusure” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da Torino a Napoli. Oggi milioni di studenti italiani sono tornati in classe dopo alcune settimane di chiusura a causa delle restrizioni per il coronavirus. La campanella ha suonato a Torino, ancora zona rossa, per le scuole elementari e per gli alunni della prima media. I bambini sono stati accolti con diversi cartelli di “benvenuto” o di “bentornati” dai docenti. Anche a Milano e a Napoli le lezioni sono ricominciate solo per determinate classi. “I nostri figli non vedevano l’ora di tornare – raccontano i genitori milanesi – speriamo non ci siano più chiusure”. Stessa speranza anche tra i genitori partenopei e tra i lavoratori degli istituti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da. Oggidiitaliani sono tornati indopo alcune settimane di chiusura a causa delle restrizioni per il coronavirus. La campanella ha suonato a, ancora zona rossa, per le scuole elementari e per gli alunni della prima media. I bambini sono stati accolti con diversi cartelli di “benvenuto” o di “bentornati” dai docenti. Anche a Milano e ale lezioni sono ricominciate solo per determinate classi. “I nostri figli nondi tornare – raccontano imilanesi –non cipiù”. Stessa speranza anche tra ipartenopei e tra i lavoratori degli istituti. ...

