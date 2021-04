Sci alpino femminile | arrivano i ritiri per Eva Maria Brem e Michaela Wenig

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il ritiro era nell’aria, un po’ come quello di Veith nello scorso anno. Eva-, tirolese, vincitrice di tre slalom giganti in carriera e soprattutto di una coppa di specialità (stagione 2015-2016), mai più competitiva però dopo il grave infortunio a una gamba subito un lustro fa, annuncia il ritiro dall’attività agonistica. Lascia dopo 14 stagioni di Coppa del Mondo con 153 presenze nel massimo circuito. Ora è giunto il momento per la campionessa di Münster di chiudere con lo sport professionistico: “Sento che è giunto il momento per me di porre fine a questa fase della vita – spiega la 32enne austriaca – per la quale finora ho messo tutto il resto in secondo piano e di iniziare positivamente qualcosa di nuovo e sconosciuto. Sono grata, sana, felice e soddisfatta di tutto ciò che ho realizzato e vissuto come atleta nel massimo sport. Anche se ...