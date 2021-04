Sardegna, dalla zona bianca alla paura dei sindaci: 16 Comuni in lockdown per l’aumento dei casi di Covid. E intanto salgono i ricoveri (Di mercoledì 7 aprile 2021) Era diventata la “terra promessa”, la prima Regione a conquistare la zona bianca. Ristoranti aperti anche per cena e libertà di movimento avevano fatto della Sardegna il ‘laboratorio’ per la ripartenza. Invece dall’1 marzo, giorno in cui l’isola aveva riassaporato una sorta di nuova normalità, ad oggi – appena 38 giorni dopo – la situazione è completamente cambiata. Sedici paesi su 377 si trovano in zona rossa, con i sindaci allarmati dai casi schizzati alle stelle e una situazione che inizia a ripercuotersi anche sugli ospedali. Il contagio ha ripreso a correre, nonostante la stretta degli ultimi decreti abbia non solo cancellato la zona bianca ma fatto anche compiere un “doppio salto” in arancione. Dopo la proroga, in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Era diventata la “terra promessa”, la prima Regione a conquistare la. Ristoranti aperti anche per cena e libertà di movimento avevano fatto dellail ‘laboratorio’ per la ripartenza. Invece dall’1 marzo, giorno in cui l’isola aveva riassaporato una sorta di nuova normalità, ad oggi – appena 38 giorni dopo – la situazione è completamente cambiata. Sedici paesi su 377 si trovano inrossa, con irmati daischizzati alle stelle e una situazione che inizia a ripercuotersi anche sugli ospedali. Il contagio ha ripreso a correre, nonostante la stretta degli ultimi decreti abbia non solo cancellato lama fatto anche compiere un “doppio salto” in arancione. Dopo la proroga, in ...

